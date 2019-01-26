الجمهورية: النقاش باجتماع لجنة متابعة اللقاء الماروني ببكركي كان جريئا

علمت "الجمهورية" انّ اجتماع للجنة المتابعة المنبثقة من "​اللقاء الماروني​" ناقشت البنود التي تمضنها البيان الصادر عن اللقاء الماروني الأخير في محاولة للاتفاق على العناوين تمهيداً للدخول في التفاصيل، وتمّ تحديد الاولويات بدءاً من ملف ​تشكيل الحكومة​ والمعايير الواجب اعتمادها في التأليف وشكلها: هل تكون حكومة وحدة وطنية؟ أم حكومة اكثرية؟ أم حكومة اكثرية ومعارضة؟ ام حكومة اختصاصيين إضافة الى "الثلث الضامن؟".

واعتبرت مصادر المجتمعين انّ "​النقاش​ في هذا الشأن هو خطوة جريئة، إذ انها المرة الاولى التي يطرح فيها هذا الملف على الطاولة وتتم مناقشته بين مختلف الاحزاب، على تنوّع آرائهم".