الجمهورية: اجتماع باريس بين الحريري وباسيل جاء متابعة للملف الحكومي

علمت "الجمهورية" ان اجتماع ​باريس​ الذي عقد بين رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ ورئيس "​التيار الوطني الحر​" الوزير ​جبران باسيل​ جاء في سياق متابعة الملف الحكومي والاجتماعات المفتوحة في شأنه بغية الوصول الى النتائج المرجوة.

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