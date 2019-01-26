عاصفة ترابية وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد رياحًا مثيرة للأتربة والرمال قد تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة اعتبارًا من اليوم السبت.
وأضاف عبدالعال -في تصريحات لمصراوي- أنه من المتوقع أيضًا استمرار الرياح حتى الثلاثاء، مشيرًا إلى أن العاصفة المقبلة ستكون أقل حدة من تلك التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.
وعن درجات الحرارة، قال عبدالعال، إن اليوم يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة يتراوح ما بين 2 لـ 3 درجات، على أن يشهد الطقس انخفاضًا ملحوظًا اعتبارًا منذ الأحد وحتى نهاية الأسبوع المقبل بقيم تتراوح لـدرجتين.
وتابع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن التوقعات تشير إلى فرص سقوط أمطار على جنوب سيناء اعتبارًا من اليوم السبت وحتى الاثنين المقبل.
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