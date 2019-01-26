الكونجرس الأميركي يوافق على خطة ترامب وينهي الإغلاق الحكومي

انضم مجلس النواب الأميركي إلى مجلس الشيوخ في الموافقة على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة من خلال توفير تمويل مؤقت للوكالات الاتحادية ولكنه رفض منح الرئيس دونالد ترامب المبلغ الذي طلبه لتمويل بناء جدار على الحدود الأميركية المكسيكية وهو 5.7 مليار دولار.

ووافق المجلس بالإجماع على تمويل سلسلة من الوكالات الاتحادية حتى الخامس عشر من فبراير وأعطى الكونجرس وترامب ثلاثة أسابيع للتفاوض على اتفاق بشأن أمن الحدود.

ومن المتوقع أن يوقع ترامب على مشروع القانون ليصبح قانوناً على الفور.