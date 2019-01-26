أنباء عن اشتباكات بين قوات سورية وروسية مع أخرى إيرانية

كشفت مصادر عن وقوع اشتباكات بين قوات سورية وروسية من جهة، وأخرى إيرانية من جهة أخرى، قرب حماة.
وبحسب ما نقل تلفزيون "دويتشه فيله" الألماني عن مصادر لم يسمها، فإن الاشتباكات وقعت في منطقة الغاب التابعة لمحافظة حماة.
وذكر التلفزيون الألماني، أن الاشتباكات استخدم فيها قذائف هاون، ورشاشات ثقيلة.
ولفت "دويتشه فيله" إلى أن القوات الإيرانية تجرعت هزيمة في الاشتباكات التي وقعت تحديدا في السابع عشر من كانون ثاني/ يناير الجاري.
وزاد التلفزيون قائلا، إنه في أعقاب هذه الاشتباكات، انفتح الروس في مفاوضات مع تل أبيب، حول آلية إخراج فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني من سوريا.
يشار إلى أن هذه الأنباء تأتي بعد أيام من انتقاد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس النواب الإيراني حشمت الله فلاحت بيشة، الجيش الروسي، قائلا إنه يخرج منظوماته للدفاع الصاروخي عن العمل بالتنسيق مع الإسرائيليين".
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