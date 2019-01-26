الان تتابع إنهاء أطول إغلاق حكومي في التاريخ الأمريكي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقًا ينهي أطول إغلاق حكومي في التاريخ الأمريكي، حسب ما أعلن البيت الأبيض .

وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب أصدر القانون الذي يتيح تمويل الإدارات الفدرالية حتى الخامس عشر من شهر فبراير المقبل.

يذكر أن الكونغرس الأمريكي قد وافق على مشروع القانون لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة من خلال توفير تمويل مؤقت للوكالات الاتحادية.