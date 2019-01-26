ترمب يوقع على الاتفاق الذي ينهي الإغلاق الحكومي

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جدة - خالد شويل - واشنطن (أ ف ب) وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتفاقا ينهي أطول إغلاق حكومي في التاريخ الأمريكي، حسب ما أعلن البيت الأبيض مساء أمس (الجمعة). وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتفاقا ينهي أطول إغلاق حكومي في التاريخ الأمريكي، حسب ما أعلن البيت الأبيض مساء أمس (الجمعة). وقال البيت الأبيض في بيان إنّ ترمب أصدر القانون الذي يتيح تمويل الإدارات الفدراليّة حتّى الخامس عشر من فبراير.



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