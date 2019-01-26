مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ الاتفاق بشأن إنهاء الإغلاق الحكومي

اسماء السيد - واشنطن: أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي الجمعة بالإجماع اتّفاقاً حول الموازنة كان الرئيس دونالد ترمب أعلن عنه قبيل ساعات لإنهاء "الإغلاق" الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.
وبعد أكثر من شهر من إغلاق ربع الإدارات الفدرالية أبوابها بسبب خلاف حول الموازنة بين البيت الأبيض والمعارضة الديموقراطية مما أثّر على 800 ألف موظّف وحرمهم من أجورهم، نصّ الاتّفاق على تمويل هذه الإدارات حتى 15 شباط/فبراير.
ويتوجّب على مجلس النواب أن يُصوّت الآن بدوره على نصّ الاتفاق الذي سيُرسل بعدها إلى مكتب ترمب للمصادقة عليه.
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