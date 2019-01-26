مصادر للحياة: الاجتماع المالي الذي عقد ببعبدا رسخ الاطمئنان الاقتصادي

نوهت مصادر ​بعبدا​ عبر "​الحياة​" "بأهمية الاجتماع المالي الذي عقد في ​القصر الجمهوري​، والذي رسخ الاطمئنان الاقتصادي"، لافتة الى وجود خيارين: "إما تشكيل ​حكومة​ واقرار موازنة جديدة، او العمل على ​القاعدة الاثني عشرية​ الى حين اقرار موازنة جديدة".

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