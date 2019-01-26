الأوقاف: 50% خصمًا على إصدارات الوزارة بمعرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إجراء 50% على جميع إصدارات الوزارة العصرية في مجال تجديد الخطاب الديني، للأئمة ووعاظ الأزهر الشريف وواعظات الأوقاف والأزهر وأعضاء هيئة التدريس بجميع الجامعات المصرية من معيد إلى أستاذ والإعلاميين من أعضاء نقابة الصحفيين وأعضاء اتحاد كتاب مصر.

وأوضح وزير الأوقاف، في بيان له أمس الجمعة، أن ذلك من خلال كارنيه الإمام أو الواعظ أو الواعظة أو الجامعة لأعضاء هيئة التدريس أو كارنيه نقابة الصحفيين أو كارنيه اتحاد الكتاب وبحد أقصى مائتي جنيه للشخص الواحد ولمرة واحدة طوال فترة المعرض، بما في ذلك الكتب المترجمة للغات المختلفة، بداية من يوم الأحد الموافق ٢٧ يناير ٢٠١٩م ولحين انتهاء معرض الكتاب، لرواد المعرض فقط بجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بصالة ٤ بمعرض الكتاب بجوار جناح الأزهر الشريف، مع إجراء خصم قدره ٢٥ ٪ لجميع رواد المعرض من غير الفئات المذكورة.​