ترامب: سأعلن الطوارئ إذا لم أتوصل لاتفاق بشأن الحدود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه سيعلن حالة الطوارئ في البلاد إذا لم يتوصل في نهاية الأمر لاتفاق مع الديمقراطيين بشأن أمن الحدود.
وأدلى ترامب بهذه التصريحات للصحفيين خلال إحدى المناسبات المتعلقة بالهجرة في البيت الأبيض.
وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق توصله لاتفاق مع النواب لاستئناف عمل الحكومة حتى الخامس عشر من فبراير/شباط في الوقت الذي يعكفون فيه على بحث طلب ترامب تمويل جدار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.
وقال ترامب: "أعتقد أن لدينا فرصة جيدة، سنعمل مع الديمقراطيين ونتفاوض معهم، وإذا لم نستطع أن نفعل ذلك فسنعلن الطوارئ.. حالة طوارئ عامة".
وقد يسمح إعلان الطوارئ لترامب بتجنب الكونجرس وتحويل أموال لبناء الجدار مع المكسيك من مبالغ خصصها الكونجرس لأغراض أخرى.
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