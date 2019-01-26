صلاح قوش: أكبر مظاهرة لم تتخطى الـ2500 شخصاً

أكد مدير عام جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش، على ضعف الاحتجاجات التي ظهرت فى الفترة الأخيرة فى السودان ضعيفة، وأن أكبر مظاهرة فضها الأمن لم يتعدوا 2500 شخصاً، جاء ذلك في تسجيل صوتي مسرب حصل عليه "السودان نيوز 365".

يذكر أن الاحتجاجات التي فجرتها أزمة اقتصادية انطلقت في 19 ديسمبر الماضي، للتنديد برفع أسعار الخبز 3 أضعاف، وتحولت التظاهرات المطلبية المعيشية إلى سياسية، مطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير، وتشكيل حكومة جديدة.