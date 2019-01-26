تسجيل صوتي مسرب لـ"قوش".. يتحدي المتظاهرين ويعترف بالأخطاء الأمنية في عطبرة

قال مدير عام جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش، ليس هدفنا قتل المتظاهرين، مشيرًا إلي بعض الأخطاء التي ارتكبت في عطبرة والقضارف.

وكشف "قوش" في تسجيل صوتي مسرب حصل عليه "السودان نيوز 365"، إن أكبر مظاهرة فرقها الأمن لاتتعدي 2500 شخص والآن متناقصة ومنحسرة، متحديًا المحتجين أن يسيروا بمظاهرتين في وقت واحد.

وتابع "مدير عام جهاز الأمن والمخابرات" عندنا ستلايت وأرشيف صور واضحة لجميع المظاهرات، وعارفين عددهم ومن هم، مشيرًا إلي أنهم نشروا حوالي 3 ألاف عسكري في منطقة ابو جنزير.

واستطرد قائلًا "الشباب زعلانين مننا لاننا قفلنا محلات الشيشة وقفلنا القهاوي وقفلنا شارع النيل ونحن ذاتو بنعمل حاجات "صنجه" ساكت بدون سبب، وهذا الجيل يجب أن نفكر في استيعابه الذي ربيناهو وقريناهو وفتحنا له الجامعات وأصبح زعلان مننا بدون سبب، وعلينا إقامة حوار وتواصل معه.

وأكد "قوش" قمنا بمنع دخول القوات الأمنية للأحياء، بالإضافة إلي منع حمل السلاح في المظاهرات، مشيرًا إلي انتشار بعض أفراد الأمن في الشوارع الرئيسية باسلحتهم تحسبًا لأي هجوم عليهم ولابد أن يحمي نفسه.



