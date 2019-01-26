شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الأمريكي يوافق على إنهاء إغلاق الحكومة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (واشنطن)انضم مجلس النواب الأمريكي إلى مجلس الشيوخ في الموافقة على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة من خلال توفير تمويل مؤقت للوكالات الاتحادية.
و وافق المجلس بالإجماع على تمويل سلسلة من الوكالات الاتحادية حتى الخامس عشر من فبراير المقبل، و أعطى الكونجرس و الرئيس دونالد ترمب ثلاثة أسابيع للتفاوض على اتفاق بشأن أمن الحدود.
ومن المتوقع أن يوقع ترمب على مشروع القانون ليصبح قانونًا على الفور.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس النواب الأمريكي يوافق على إنهاء إغلاق الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.