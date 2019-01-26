شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الأمريكي يوافق على إنهاء إغلاق الحكومة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (واشنطن)

انضم مجلس النواب الأمريكي إلى مجلس الشيوخ في الموافقة على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة من خلال توفير تمويل مؤقت للوكالات الاتحادية.

و وافق المجلس بالإجماع على تمويل سلسلة من الوكالات الاتحادية حتى الخامس عشر من فبراير المقبل، و أعطى الكونجرس و الرئيس دونالد ترمب ثلاثة أسابيع للتفاوض على اتفاق بشأن أمن الحدود.

ومن المتوقع أن يوقع ترمب على مشروع القانون ليصبح قانونًا على الفور.