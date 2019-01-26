شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق لإنهاء إغلاق الحكومة الأمريكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز، أ ف ب (واشنطن)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس (الجمعة)، التوصل إلى اتفاق بشأن تشريع لإعادة عمل الحكومة الأمريكية حتى 15 فبراير.

وقال ترمب في البيت الأبيض «أنا فخور للغاية بأن أعلن اليوم أننا توصلنا إلى اتفاق لإنهاء إغلاق الحكومة الاتحادية، وإعادة عملها».

وأضاف ترمب أن لجنة من الحزبين الجمهوري والديموقراطي ستجتمع لمناقشة احتياجات أمن الحدود في البلاد.

من جهة أخرى، أوقفت السلطات الأمريكية أمس،مستشار الرئيس دونالد ترمب السابق روجر ستون، بموجب اتهام أصدره بحقه المدعي الخاص روبرت مولر، بحسب ما أفادت وسائل إعلام.

وتم توجيه 7 اتهامات لـ«ستون» تشمل عرقلة إجراء رسمي والإدلاء بأقوال كاذبة والتلاعب بالشهود، بحسب ما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» وغيرها من وسائل الإعلام نقلا عن مكتب مولر الذي يقود التحقيق المرتبط بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية 2016.

وكان المدعي الخاص روبرت مولر، المكلف بالتحقيق في التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية، وصف معلومات نشرها موقع إخباري تفيد أن الرئيس دونالد ترمب طلب من محاميه السابق الكذب أمام الكونغرس بـ«غير الدقيقة».

وكان موقع «بازفيد نيوز» الأمريكي، ذكر بالاستناد إلى مصدرين في الشرطة الفيدرالية لم يكشفهما، أن ترمب طلب من محاميه السابق مايكل كوهين، أن يكذب في جلسة الاستماع أمام الكونغرس 2017 بشأن محادثات متعلقة بمشروع عقاري في روسيا.