سلال غذائية سعودية لنازحي الحديدة في عدن وحضرموت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 750 سلة غذائية تزن 55 طنا و500 كجم للنازحين من الحديدة إلى منطقة جعولة التابعة لمديرية سعد بمحافظة عدن، يستفيد منها 4,500 فرد، ضمن مشروع توزيع 15,000 سلة غذائية مخصصة لنازحي محافظة الحديدة.

كما دشن المركز توزيع 8,000 سلة غذائية تزن 592 طنا، في مديرية الشحر بمحافظة حضرموت، يستفيد منها 11,118 فردا، بحضور مدير عام مديرية الشحر المهندس أمين بارزيق، ومدير عام الديس الشرقية ماهر باوزير وعدد من المسؤولين، وجموع من المستفيدين ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة غذائية تستهدف 9 محافظات يمنية.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز للشعب اليمني، والتي بلغت حتى الآن 321 مشروعا.