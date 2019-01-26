المرصد السوري: قتال داعش في مراحله الأخيرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض أمس أن الحرب ضد تنظيم «داعش» في سوريا تصل مراحلها الأخيرة.
وقال المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية ريدور شليل إن «الحرب ضد داعش في مراحلها الأخيرة، وفي كل ساعة يتكبد المزيد من الخسائر الفادحة».
وسيطرت قوات «قسد» وهي جماعة متمردة بقيادة كردية تدعمها الولايات المتحدة على معظم الأراضي السورية التي كان يسيطر عليها داعش سابقا، بما في ذلك مدينة الرقة، العاصمة السابقة لداعش.
وأفاد مدير المرصد رامي عبدالرحمن «بأن المقاتلين الأكراد يخوضون قتالا الآن ضد مقاتلي داعش، الذين رفضوا الاستسلام، والمرحلة الأخيرة من المعركة تنفذ ضد داعش في منطقة شرق الفرات».
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