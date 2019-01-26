محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
أدى انفجار ماسورة مياه رئيسية في شارع الكوبرى ببنها في محافظة القليوبية، إلى غرق عدد من الشوارع بالمياه، واقتحام مداخل بعض المنازل وحدوث شلل بالمنطقة، ولم تفلح محاولات الأهالي في التعامل معها.
وقال رئيس المدينة حمدى سلامة، إنه جاري التعامل مع الموقف وسرعة الإصلاح بالتعاون مع شركة المياه التي دفعت بسياراتها لسحب المياه من الشوارع وإصلاح الكسر، موضحًا أن الأعمال ستنتهي فى أقرب وقت.
وأضاف رئيس المدينة، في تصريحات صحفية، أنه بالفعل جرى إبلاغ غرفة أزمات المدينة التي تعمل على مدار الـ 24 ساعة حسب تكليفات المحافظ الدكتور علاء عبدالحليم، وبعدها تحركت شركة المياه التي تتابع مثل هذه المواقف أيضا عبر غرفة عمليات الشركة وأرسلت طاقم العمل الفني المختص لإنهاء المشكلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. غرق شوارع بنها بسبب انفجار ماسورة مياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.