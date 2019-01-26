بالصور.. غرق شوارع بنها بسبب انفجار ماسورة مياه

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أدى انفجار ماسورة مياه رئيسية في شارع الكوبرى ببنها في محافظة القليوبية، إلى غرق عدد من الشوارع بالمياه، واقتحام مداخل بعض المنازل وحدوث شلل بالمنطقة، ولم تفلح محاولات الأهالي في التعامل معها.

وقال رئيس المدينة حمدى سلامة، إنه جاري التعامل مع الموقف وسرعة الإصلاح بالتعاون مع شركة المياه التي دفعت بسياراتها لسحب المياه من الشوارع وإصلاح الكسر، موضحًا أن الأعمال ستنتهي فى أقرب وقت.

وأضاف رئيس المدينة، في تصريحات صحفية، أنه بالفعل جرى إبلاغ غرفة أزمات المدينة التي تعمل على مدار الـ 24 ساعة حسب تكليفات المحافظ الدكتور علاء عبدالحليم، وبعدها تحركت شركة المياه التي تتابع مثل هذه المواقف أيضا عبر غرفة عمليات الشركة وأرسلت طاقم العمل الفني المختص لإنهاء المشكلة.