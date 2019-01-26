محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الجمعة، من إعلان رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، انهاء إغلاق الحكومة الأمريكية لمدة 13 يومًا، وصراع السلطة يحتد بين رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، وزعيم المعارضة خوان جوايدو.

كانت هذه تفاصيل خبر العالم في صور: ترامب ينهي إغلاق الحكومة.. وصراع السلطة يحتد بين مادورو وجوايدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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