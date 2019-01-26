الشيوخ الأمريكي يوافق على إنهاء الإغلاق الحكومي لمدة 35 يوما

أيد مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع اليوم الجمعة على إنهاء إغلاق الحكومة الاتحادية الجزئي لمدة 35 يوما من خلال تشريع بتمويل مؤقت

لكن دون أن يطلب الرئيس دونالد ترامب 5.7 مليار دولار هذا العام للمساعدة في بناءجدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

ومن المتوقع أن ينظر مجلس النواب على الفور في مشروع القانون الذي يقدم التمويل حتى 15 فبراير ويرسله إلى الرئيس لتوقيعه ليصبح قانونا.