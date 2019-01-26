شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يهدد بإعلان الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل
وكان "ترامب" قد أعلن في وقت سابق توصله لاتفاق مع النواب لاستئناف عمل الحكومة حتى الخامس عشر من فبراير في الوقت الذي يعكفون فيه على بحث طلب ترامب تمويل جدار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك. وقال ترامب: "أعتقد أن لدينا فرصة جيدة.. سنعمل مع الديمقراطيين ونتفاوض معهم وإذا لم نستطيع أن نفعل ذلك سنعلن الطوارئ.. حالة طوارئ عامة".
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