شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلن اتفاقا ينهي إغلاق الحكومة مؤقتا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة التوصل إلى اتفاق بشأن تشريع لإعادة عمل الحكومة حتى 15 فبراير.

وقال ترامب، في كلمة بحديقة البيت الأبيض: إنني فخور جدا لأعلن اليوم أننا توصلنا إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي، وإعادة فتح المؤسسات الحكومية، وأضاف ترامب: المعارضون الديمقراطيون أكدوا لي أنهم يرغبون فى طرح الحزبية جانبا، وإعطاء الأولوية لأمن الشعب الأمريكي.

مشددا في ذات الوقت على أن الجدار مع المكسيك سيكون فعالا في حماية حدود بلاده، وقال: ليس أمامنا سوى خيار الجدار أو سن قوانين صارمة للهجرة، فتدفق المهاجرين أصبح خطرا محدقا، وزاد: لا يمكننا الاستسلام وترك حدودنا بلا حماية.

وبعد فشل اقتراحين لإنهاء الإغلاق الجزئي، حاول أعضاء المجلس التوصل إلى حل حتى لو كان مؤقتا يعيد مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين إلى وظائفهم.

وجرت مباحثات بين زعيمي الجمهوريين والديموقراطيين، للخروج من «الإغلاق» الجزئي للإدارات الفيدرالية، المستمر منذ خمسة أسابيع بضوء أخضر من البيت الأبيض الذي بات يؤيد قانون ميزانية مؤقتا شرط أن يتضمن مبلغا لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وكتبت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في تغريدة: إن رئيس مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، وزعيم الديموقراطيين في المجلس تشاك شومر «اجتمعا ليريا ما إذا كان من الممكن الخروج من المأزق في الميزانية، الذي يعد الأطول في تاريخ الولايات المتحدة».