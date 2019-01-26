شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية: تراخي الأمم المتحدة مع الحوثي يؤدي للفشل والان نبدء بالتفاصيل

اعتبرت الحكومة اليمنية أمس الجمعة، أن التراخي في تنفيذ اتفاق ستكهولم بشأن الحديدة، وغياب الوضوح في تسمية المعرقلين، يشجع استفزازات الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران، ويدفع الأمور إلى الفشل، وذلك في أحدث انتقاد للمبعوث الأممي مارتين غريفيث ومواقفه على الأرض.

» آلية التنفيذ

وأكد مدير مكتب الرئاسة اليمنية نائب رئيس الوفد الحكومي إلى مشاورات السويد عبدالله العليمي، أن الحكومة لم تحصل حتى الآن على آلية مزمنة لتنفيذ اتفاق ستكهولم بشأن الحديدة. وأوضح العليمي أن الأمور ما زالت كما لو أنها في يومها الأول منذ مرور 37 يوما على تنفيذ الاتفاق، و 32 يوما منذ وصول الجنرال باتريك كاميرت إلى اليمن، مفيدا بأن التصعيد المستمر للميليشيات الحوثية والتحشيد العسكري وحفر الخنادق وإعاقة المساعدات الإنسانية والاعتقالات اليومية، لا تشير إلى وجود أي نوايا للسلام، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وجدد المسؤول اليمني، دعم وحرص الحكومة اليمنية الشرعية، على إنفاذ اتفاق ستكهولم، مشترطة لتنفيذه سليما وفقا للتفسيرات الصحيحة التي يفهمها كل العالم، التي يقرها القانون اليمني وتدعمها قرارات مجلس الأمن الدولي.

» تقدم بصعدة

ميدانيا، أحرزت قوات الجيش الوطني تقدما ميدانيا بجبهة الملاحيظ في حجة شمال غربي البلاد، وقتل 13 مسلحا من ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس الأول، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني بمديرية باقم شمالي محافظة صعدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن قائد لواء العاصفة العميد خالد معروف قوله: إن «المواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من الحوثيين التسلل باتجاه مواقع شمالي غرب مركز المديرية في صعدة».

» إفشال تسلل

وأكد العميد خالد معروف، أن قوات الجيش أفشلت محاولة تسلل هي الأعنف منذ بداية العام الجاري، وأجبرت الميليشيات على التراجع والفرار.

وأضاف العميد معروف، إن المواجهات استمرت حوالي 12 ساعة وأسفرت عن مقتل 13 من عناصر الميليشيات وإصابة آخرين.

إلى ذلك، أحرزت قوات الجيش اليمني تقدما كبيرا في جبهة الملاحيظ بمحافظة حجة، ووصلت إلى قرى المزرق وسلسلة الجبال المجاورة لها في تقدم كبير وملحوظ للجيش بإسناد مدفعي من التحالف العربي.

وقال قائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد العجابي: «حققنا انتصارات كبيرة وسنستمر في التقدم حتى نصل إلى عمق صعدة وسوف نحررها من الميليشيات الكهنوتية».