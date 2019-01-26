شكرا لقرائتكم خبر عن ضربات جوية محتملة ضد ميليشيات إيران في العراق والان نبدء بالتفاصيل

أورد موقع إقليمي تقريرا صحافيا مترجما، يشير لنية إسرائيل ضرب الميليشيات العراقية الموالية لإيران داخل العمق العراقي.

وبحسب التقرير، يبدو أن إسرائيل في طريقها إلى توسيع نطاق عملياتها شرقا، وتحديدا إلى العراق، بعد أن أصبحت التجمعات والمواقع الإيرانية في سوريا أهدافا للضربات الإسرائيلية.

» تغيير مسار

ووفقا لصحيفة جيروزليم بوست، فإن إسرائيل قد تغير قريبا من مسار عملياتها ليطال أهدافا إيرانية تتجاوز الحدود السورية إلى الداخل العراقي.

وتكشف الضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة في سوريا، أن أنظمة الدفاع الجوي التي وفرتها روسيا لدمشق غير كافية لوقف الهجمات الإسرائيلية على الأهداف الإيرانية في البلد الذي مزقته الحرب لسنوات.

وأوردت الصحيفة الخميس تقريرا بعنوان «المجال الجوي العراقي بات مفتوحا أمام إسرائيل لضرب إيران»، ويتناول على وجه التحديد توجيه ضربات إسرائيلية للميليشيات العراقية الموالية لطهران داخل الأراضي العراقية.

» الدفاع والحماية

ويشدد التقرير على أن المجال الجوي العراقي لا يتمتع بحماية الدفاعات الجوية، وأن الفراغ السياسي في تلك الدولة عميق جدا، بحيث لا تستطيع الحكومة فرض سيادتها على كامل التراب العراقي.

وبينما تتوالى الأخبار عن غارات جوية إسرائيلية على أهداف تابعة لإيران في جميع أنحاء سوريا، ظهر ادعاء آخر مثير للاهتمام في الإعلام العراقي الأسبوع الماضي مفاده أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حذر الحكومة العراقية المركزية من ضربات جوية إسرائيلية محتملة ضد الميليشيات الموالية لإيران.