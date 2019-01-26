شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة ورام الله والان نبدء بالتفاصيل

استشهد فلسطينيان أحدهما بقطاع غزة والآخر في رام الله بالضفة الغربية، أمس الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما أعلنت مصادر عن إصابات بالرصاص والاختناق خلال المواجهات.

وأعلن مسعفون عن الإصابات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق بينهم صحفي، جراء قمع الاحتلال متظاهرين اقتربوا من السياج الحدودي.

» مسيرات العودة

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة في غزة إلى أوسع مشاركة شعبية في احتجاجات اليوم تحت شعار (جريمة الحصار مؤامرة لن تمر).

وهذه الجمعة رقم 44 منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس الماضي والتي قتل فيها أكثر من 250 فلسطينيا وأصيب 26 ألفا آخرين بجروح وحالات اختناق، بحسب إحصائيات فلسطينية.

وتطالب الاحتجاجات برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.

» المنحة القطرية

وتأتي مواجهات أمس، في ظل توتر شهده قطاع غزة قبل يومين أسفر عن مقتل ناشط بقصف مدفعي إسرائيلي، بعد إصابة ضابط إسرائيلي برصاص قناص فلسطيني.

على صعيد آخر، أكدت حركة حماس، الجمعة، إصرارها على رفض المنحة القطرية المشروطة بالتهدئة، ومن جهة أخرى، قامت قطر بتحويل المنحة إلى الأمم المتحدة.

وأعلنت حماس، الخميس، رفض الدفعة الثالثة من أموال قطر التي تقدر بـ15 مليون دولار، بسبب ما وصفته الحركة بـ«الاشتراطات الإسرائيلية الجديدة».

» اشتراطات الدوحة

وأفادت قناة «العربية» بأن رفض المنحة يأتي بسبب اشتراط قطر «هدوءا مطلقا» في غزة لاستمرار دخول التمويل، وأضافت المصادر، إن هذه شروط قطرية وليست إسرائيلية.

وجاء رفض حركة حماس للمنحة القطرية خلال اجتماع بين قادة الحركة والسفير القطري محمد العمادي، عقد في مدينة غزة.

وقال نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع: «أكدنا للسفير محمد العمادي أننا نرفض استقبال المنحة القطرية، وهو تفهم رفضنا للمنحة بعد شروط إسرائيل».