شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراف إيراني: كذبنا في مفاوضات «5+1» بأمر خامنئي والان نبدء بالتفاصيل

لطالما حفل سجل نظام الملالي بخرق القوانين والخداع على مدى 30 عاما من ثورته المشؤومة، ليأتي اعتراف غير مسبوق من رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الذي قال: كذبنا بشأن مفاوضات «5+1» النووية بشأن موقع «أراك»، وذلك بعلم ومباركة المرشد خامنئي.

وفي يوم 22 يناير، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية للنظام، علي أكبر صالحي، في مقابلة مع القناة الرابعة الرسمية: إنهم كذبوا في المفاوضات النووية مع الدول 5+1 بشأن موقع «أراك» وأخفوا بعض المعلومات عن معدات محظورة هناك، وأضاف: كان هناك رجل واحد في إيران على علم بذلك، وهو كان الأعلى مقاما في النظام، وكان المرشد خامنئي، الذي أمرنا أن نحترس وننتبه منهم.

وواصل صالحي في المقابلة التلفزيونية بقوله: كانت هناك أنابيب، وقالوا لنا «عليكم أن تملأوها بالأسمنت»، ونحن فعلنا ذلك، وتابع: وكنا قد اشترينا أنابيب مشابهة لها وبالعدد نفسه، ولكننا لم نقل لهم إننا نمتلك أخرى، وبرر عدم كشفهم هذا الأمر للمفاوضين بالقول: لو كنا قد كشفنا عنها، لقالوا لنا: «عليكم أن تملأوها بالأسمنت أيضا»، وزاد: نحن الآن وقعنا الاتفاق وما زلنا نستخدم تلك الأنابيب.

» رجوي تحذر

وسبق أن حذرت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، مريم رجوي، من الاتفاق النووي، بعد التوقيع عليه في 14 يوليو 2015 بقولها: هذا الاتفاق لا يغلق طريق الخداع أمام الملالي وحصولهم على القنبلة النووية.

وقبل ذلك، قالت رجوي في 24 نوفمبر2013 بعد الاتفاق النووي المؤقت: إن اتباع هذا النظام للالتزامات الدولية، يعتمد بالضبط على مدى ممارسة الحزم ووقوف المجتمع الدولي أمام أطماع النظام الخبيثة وخداعه الذاتي، وشددت على أن المقاومة الإيرانية هي أول من كشف عن منشآت إيران النووية ونشاطاتها السرية.

وكشفت صحيفة صنداي تلغراف البريطانية في 5 مارس 2006 أن حسن روحاني الذي تولى رئاسة المفاوضات مع «الترويكا الأوروبية» حتى العام الماضي، تفاخر في كلمة أمام القادة الدينيين والجامعيين الموالين، أنه كيف اشترت طهران الوقت وحاولت مخادعة الغرب، بعد ما كشفت المعارضة الإيرانية عن البرامج النووية للنظام في 2002.

رجوي: الاتفاق لا يغلق الطريق أمام خداع الملالي