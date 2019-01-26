بومبيو يعيّن مبعوثاً جديداً للمساهمة في "عودة الديمقراطية" بفنزويلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة: إن الدبلوماسي الأمريكي السابق إليوت إبرامز سيرأس الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة بشأن فنزويلا حيث اعترفت واشنطن بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسا شرعيا للبلاد.



وأكد بومبيو في إعلانه تعيين إبرامز أن "إليوت سيكون رصيدا حقيقيا لمهمتنا لمساعدة الشعب الفنزويلي على إعادة الديمقراطية والازدهار بشكل كامل إلى بلدهم".

وأضاف أن إبرامز سيرافقه إلى الأمم المتحدة يوم السبت، لحضور اجتماع يعقده مجلس الأمن بشأن فنزويلا.

وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الجمعة، استعداده للقاء منافسه خوان جوايدو.

دعوة مادورو رفضت من جانب زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي وصفها بـ"الحوار الشكلي"، ويخوض الرجلان صراعا على السلطة بعد أن أعلن جوايدو رئيس البرلمان، الأربعاء الماضي، نفسه "رئيسا بالوكالة" متحديا مادورو.

لكن نيكولاس مادورو ما زال يحظى بدعم ومساندة المؤسسة العسكرية "الجيش" إلى جانب حلفاء إقليميين ودوليين، وهو ما قد يؤجل حسم الصراع الرئاسي في فنزويلا لمزيد من الوقت.

كما رفضت موسكو خطوات واشنطن لمحاولة إزاحة مادورو عن السلطة لحساب رئيس البرلمان الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

وحسب رويترز، فقد دفعت موسكو بعدد من العسكريين لحماية الرئيس مادورو.