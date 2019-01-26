الشرطة الكندية تتهم قاصرا بارتكاب جرائم متصلة بالإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الشرطة الكندية، الجمعة، إنها وجَّهت لقاصر اتهامات بارتكاب جرائم متصلة بالإرهاب بعد مداهمتين أمنيتين في كينجزستون وأونتاريو، أمس.
وأكدت شرطة الخيالة الملكية أن شخصين اعتقلا أمس الخميس، بعد المداهمتين، واتُّهم أحدهما وهو قاصر بأنه سهّل عمدا ممارسات إرهابية، وقدم المشورة لشخص بشأن زراعة قنبلة وغيرها من الأجهزة المميتة في أماكن عامة.
وذكرت الشرطة أنه لم تزرع قنبلة قط. وبموجب القانون الكندي لا يمكن الكشف عن أسماء القصر.
وقالت هيئة الإذاعة الكندية، إن الشخص الثاني هو حسام الدين الذهبي (20 عاما)، مضيفة أنه لم توجه له اتهامات.
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