مصرع شخص وإصابة 39 في حادث مروع لحافلة ركاب بالقصيم

لقي شخص مصرعه، وأصيب 39 آخرون بجروح متباينة، نتيجة حادث مروري لحافلة ركاب، مساء أمس الجمعة، على الطريق السريع بين منطقتي القصيم والمدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر تلقّت بلاغًا من أمن الطرق وبعض المواطنين والمقيمين عند الساعة 20:52 من مساء أمس الجمعة، يفيد بوقوع حادث سير على طريق المدينة المنورة القصيم السريع، قرب كوبري دوبح لحافلة (باص) تُقلّ قرابة 40 راكبًا، كما جاء في البلاغ الأوليّ، فتم على الفور التنسيق مع الجهات الأمنية والصحية والدفاع المدني.

وأعلنت غرفة عمليات الهلال الأحمر 997 الاستنفار وإعلان حالة الطوارئ، حيث تم توجيه 22 فرقة إسعاف وفرقة عنايات طبية إلى الموقع من مراكز الإسعاف بمنطقة القصيم وثلاث فرق إسعاف من الهلال الأحمر بفرع المدينة المنورة.

وحرص مدير عامّ فرع الهيئة بالقصيم خالد الخضر على متابعة الحادث، بإشراف مِن مساعد المدير العامّ ‏للشؤون الإسعافية سلطان العوض بالموقع، بحضور مدير الادارة الطبية والقيادة الميدانية بالمنطقة، وتم فرز الحالات وتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة لعموم الركاب المصابين بالموقع بحضور فِرق مشاركة من الشؤون الصحية والدفاع المدني وأمن الطرق وكل الجهات حسب الاختصاص.

وتبيّن أن العدد الكلي للمصابين 40 حالة، منها 7 إصابات حرجة و4 متوسطة الخطورة، و28 طفيفة، ووفاة حالة واحدة، وتم نقل 37 مصابًا بواسطة الهلال الأحمر، وحالتين بواسطة جهات أخرى مشاركة إلى مستشفى ‏عقلة الصقور العامّ ومستشفى النبهانية العامّ بمنطقة القصيم، كما تم تدعيم مستشفى عقله الصقور بواسطة فرق من الهلال الأحمر.