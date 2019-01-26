شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لإنهاء إغلاق الحكومة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، اليوم (الجمعة) على إنهاء إغلاق الحكومة الاتحادية الجزئي لمدة 35 يوماً، من خلال تشريع بتمويل مؤقت، لكن دون أن يطلب الرئيس دونالد ترمب 5.7 مليار دولار هذا العام للمساعدة في بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
ومن المتوقع أن ينظر مجلس النواب على الفور في مشروع القانون الذي يقدم التمويل حتى 15 فبراير ويرسله إلى الرئيس لتوقيعه ليصبح قانوناً.
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