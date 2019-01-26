شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تحذر إيران من عقوبات جديدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (باريس)قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم (الجمعة)، إن بلاده مستعدة لفرض عقوبات جديدة على إيران ما لم يتحقق تقدم في محادثات بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.
وقال لو دريان إن فرنسا تريد أن تكبح طهران نشاطها الصاروخي.
وأضاف للصحفيين : "نحن مستعدون، إذا لم تسفر المحادثات عن نتائج، لفرض عقوبات صارمة وهم يعرفون ذلك".
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