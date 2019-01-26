نحو 200 مفقود اثر انهيار سد في البرازيل

اسماء السيد - ريو دي جانيرو: فُقد نحو 200 شخص بعد انهيار سد الجمعة في جنوب شرق البرازيل قرب مدينة بيلو هوريزونتي، بحسب بيان لجهاز الإطفاء.
وتسود مخاوف بأن الكارثة التي تسبب بها سيل من الوحول باتجاه بلدة برومادينهو، ادت الى سقوط عدد من القتلى، حيث صرح مسؤول في أجهزة الاطفاء لوكالة فرانس برس بأنه تم تلقي بلاغات حول "العديد" من الضحايا.
وفي بيان قال جهاز الاطفاء إنه يؤكد "فقدان نحو 200 شخصا" بعد الانهيار.
وواجه عمال الانقاذ صعوبة في دخول بلدة برومادينهو والمنطقة المحيطة بها. وعبر سيل الوحول طرقا ومزارع وألحق اضرارا بالعديد من المنازل ودمر بعضها.
واستخدمت المروحيات في إنقاذ "العديد" من الأشخاص الذي علقوا وسط الوحول في أماكن مختلفة، بحسب البيان.
وفي بيان منفصل صرحت وزارة البيئة أنه تم تشكيل خلية أزمة.
وأضافت أن "المهمة الأساسية للحكومة الفدرالية هي إنقاذ الضحايا وتقديم الدعم للمنطقة، وحماية خزانات المياه".
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