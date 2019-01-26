تم انتشال 7 جثث من القتلى جراء انهيار سدود جنوب شرقي ​البرازيل​. أحصي 200 شخص على الأقل في عداد المفقودين جراء انهيار عدة سدود للمياه الملوثة ب​نفايات​ التعدين جنوب شرقي البرازيل.

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