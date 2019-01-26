الأمم المتحدة تعلن مقتل جنديين من قوات حفظ السلام في مالي

أعلنت المتحدثة باسم بعثة ​الأمم المتحدة​ في مالي ميريام ديسبلز مقتل جنديين من ​قوات حفظ السلام​ الأممية في ​انفجار​ ​عبوة ناسفة​ لدى مرور قافلتهم وسط مالي. وأوضحت ديسبلز أن "الانفجار وقع في إقليم موبتي وسط البلاد أسفر عن مقتل جنديين من الجنسية السريلانكية وإصابة آخرين أحدهم في حالة حرجة".

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