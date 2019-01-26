"الشيوخ الأمريكي" يوافق على إعادة فتح الوكالات الحكومية حتى 15 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- د ب أ:

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، على إعادة فتح الوكالات الفيدرالية حتى 15 فبراير، وهي الخطوة الأولى نحو إنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي الذي بدأ قبل 35 يوما.

جاء ذلك، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية الأمريكية، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق مع قادة الكونجرس على إنهاء الإغلاق الحكومي.