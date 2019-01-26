"الشيوخ الأمريكي" يوافق على تمويل قصير الأجل لإنهاء الإغلاق الحكومي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- دب أ:
وافق مجلس الشيوخ الأمريكى اليوم الجمعة على إعادة فتح الوكالات الفيدرالية حتى 15 شباط/ فبراير، وهى الخطوة الاولى نحو إنهاء الإغلاق الحكومى الجزئى الذي بدأ قبل 35 يوما.
جاءت موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قرار تمويل قصير المدى لإعادة فتح الوكالات الفيدرالية الأمريكية ، بالإجماع اليوم .
ومن المقرر إحالة مشروع القرار إلى مجلس النواب للموافقة عليه قبل عرضه على الرئيس دونالدترامب للتوقيع عليه.
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