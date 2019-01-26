إصابة مواطن فلسطيني ونجله في هجوم للمستوطنين شرق الخليل

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الل- أ ش أ:
أصيب مواطنان فلسطينيان، الليلة، في اعتداء مجموعة من المستوطنين على منزلهم في حي واد الحصين شرق المسجد الابراهيمي المتاخم لمستوطنة "كريات اربع" بالخليل جنوب الضفة الغربية.
وقالت مصادر فلسطينية إن الهجوم أسفر عن إصابة هشام سعيفان بكدمات ورضوض وطفله محمد ١٠ سنوات بكدمات ورضوض.
وأكد سعفيان أن مستوطني "كريات اربع" هاجموا منزله لإجباره على الرحيل بهدف استخدام منزله والمنطقة شارعا للوصول الى المسجد الابراهيمي والبؤر الاستيطانية في قلب الخليل.
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