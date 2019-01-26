صحيفة: ترودو سعى للحصول على مساعدة ترامب لإطلاق سراح الكنديين في الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - تورونتو- أ ش أ:

ذكرت صحيفة "ذي ستار تورونتو" أن رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو سعى إلى الحصول على مساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطلاق سراح الكنديين المقبوض عليهم في الصين ، إذا - كما ألمح الرئيس الأمريكي الشهر الماضي - أسقطت الولايات المتحدة طلب تسليم المديرة التنفيذية لشركة هاواوي منج وان تشو في إطار مفاواضات ابرام اتفاق تجاري مع الصين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كندي بارز ، طلب عدم الكشف عن هويته ، إن حكومة ترودو تحدثت مع الإدارة الأمريكيين بعد أن قال ترامب في ديسمبر إنه لن يتردد في التدخل في قضية منج إذا تمكن من الحصول على صفقة تجارية أو أمنية أفضل مع الصين.

وأوضح رئيس الوزراء جستن ترودو ، الذي تحدث مباشرة مع ترامب ومسؤولين آخرين ، أنه إذا كانت الولايات المتحدة ستستخدم بالفعل تسليم منج كورقة مساومة فإن الولايات المتحدة بحاجة إلى التأكد من الإفراج عن الكنديين.

ونسبت الصحيفة الى مصادر مطلعة أن الجانب الأمريكي وافق على إطلاق سراح الكنديين المحتجزين ، لكن لم يعترف أحد في الإدارة بأن منج هي أساس في نزاع أكبر ، وما زالت الحكومة الكندية لا تعرف على وجه اليقين ما إذا كان ترامب جادا.