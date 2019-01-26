بومبيو يعين إليوت أبرامز مبعوثا أمريكيا لفنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- أ ش أ:

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تعيين إليوت أبرامز مبعوثا جديدا للمساهمة في "عودة الديموقراطية" في فنزويلا.

وقال الوزير الأمريكي - في مؤتمر صحفي أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة - أن مهمة أبرامز تتمثل في مساعدة الشعب الفنزويلي في استعادة الديمقراطية والازدهار في البلاد، مشيرا إلى أن المبعوث الجديد سيكون مسؤولا عن كافة الجهود الأمريكية في فنزويلا.

وأضاف أن أبرامز سيحضر معه جلسة مجلس الأمن الدولي حول فنزويلا غدا السبت.

من جانبه، وصف إيليوت أبرامز الأزمة في فنزويلا بأنها "عميقة وصعبة وخطيرة".

وعمل أبرامز (71 عاما) في إدارة بوش الابن إذ عين في البداية خبيرا في شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي ثم مستشارا للاستراتيجية الديمقراطية العالمية.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية جوايدو، نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، وعقب ذلك أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.