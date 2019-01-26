جمارك سفاجا تحبط 4 محاولات تهرب جمركي بقيمة 286 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - الغردقة- أ ش أ:

أحبطت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا بالاشتراك مع مباحث ميناء سفاجا، 4 محاولات تهرب جمركي لطائرة تنصت وتجسس وكمية من العبايات الجاهزة ومستحضرات التجميل بالمخالفة للقانون وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.

وقال بيان صادر عن جمارك سفاجا، إنه في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والسيارات القادمة من ميناء ضبا السعودي بإدارتى تفتيش الركاب والحركة بجمارك سفاجا تم ضبط طائرة تنصت وتجسس ومزودة بكاميرا تصوير وجهاز التوجيه والتحكم و597 عباية حريمي، وكمية من العطور ومستحضرات التجميل تم إخفاؤها داخل أماكن يصعب الوصول إليها بالأمتعة الشخصية الخاصة ب 4 ركاب مصريين قادمين من الخارج، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 286 ألفا و 226 جنيها.

وقرر مجدي عبدالحافظ رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 4 محاضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات.