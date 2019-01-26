مصادر يمنية: ميليشيات الحوثي تقصف مطاحن وصوامع بالحديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن- أ ش أ:

قصفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، مطاحن وصوامع البحر الأحمر في مدينة الحديدة بقذائف الهاون والهاوزر.

وقال مصدر عسكري يمني - حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية اليوم /الجمعة/ - إن "المليشيات قصفت بعدد من القذائف مطاحن وصوامع الغلال التي يخزن فيها القمح وأدى إلى احتراقه بالكامل وتضرر أجزاء أخرى من الصوامع مخلفة أضراراً مادية بالغة فيها".

وأوضحت المصدر أن استهداف الميليشيات للمطاحن يهدف إلى منع زيارة كانت مقررة اليوم لهيئة الأمم المتحدة للمطاحن وعرقلة اتفاق تسهيل توزيع المواد الإغاثية لصنعاء والشريط الساحلي في إطار تعنت وفد الحوثي في اللجنة المشتركة ورفضه فتح طرق آمنة وإزالة الألغام لتسيير الإمدادات الغذائية والإغاثية.

يأتي هذا فيما تواصل مليشيات الحوثي تعنتها بخرق الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة واستمرارها في استهداف الممتلكات العامة والخاصة والأحياء السكنية بمختلف أنواع الأسلحة والقذائف مخلفة دمارا واسعا بالبنى التحتية والمساكن العامة وموقعة ضحايا وسط المدنيين بالمئات.