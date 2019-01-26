مصادر يمنية: انشقاق مسؤول في الحديدة عن ميليشيات الحوثي

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن- أ ش أ:

انشق مسؤول يمني، اليوم الجمعة، عن ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة غربي البلاد، ووصل إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وذكرت مصادر محلية - حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية - أن العميد علي هندي، مدير عام مديرية الحوك بمحافظة الحديدة، تمكن من الإفلات من قبضة ميليشيات الحوثي وغادر صنعاء، بعد تلقيه تهديدات حوثية، اتهمته بكشف فساد قيادات الحوثيين تقوم بنهب مليارات من إيرادات محافظة الحديدة.

وأضافت المصادر أن العميد هندي، شعر بتضييق الخناق عليه بعد محاولته التواصل بقيادات في الميليشيات طالبا منهم الإفراج عن وكيل محافظة الحديدة الشيخ علي قوزي الذي تحتجزه الميليشيات في سجن حجة.

يذكر أن القيادي في مليشيات الحوثي المكنى "أبو علي الكحلاني" المنصب مشرفًا أمنيا لمحافظة الحديدة، كان هدد العميد هندي، وقال له: "إن ثمنه قيمة طلقة رصاصة في رأسه"، عقب انتقاداته الشديدة للميليشيات.

وتزايدت الانشقاقات في صفوف القيادات الحوثية، مؤخرا، على خلفية الصراع المحتدم بين أجنحة الميليشيا على النفوذ والأموال المنهوبة في مناطق سيطرتهم، بجانب الهزائم الميدانية المتوالية وتضييق الخناق عليهم من قبل قوات الشرعية بدعم من التحالف.