محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: شهد العالم الجمعة عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، استشهاد فلسطينيين وإصابة 39 شخصًا في الجمعة 44 لمسيرات العودة، وإطلاق سراح مستشار ترامب السابق ستون المتهم بإعاقة تحقيقات مولر بكفالة، وموافقة البرلمان اليوناني على اتفاقية تاريخية بشأن إعادة تسمية مقدونيا.

كانت هذه تفاصيل خبر حول العالم في 24 ساعة: إطلاق سراح مستشار ترامب السابق بكفالة ربع مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.