في ردّ على رفع "حزب القوات اللبنانية"، دعوى ضده وضد قناة "الجديد" على خلفية السؤال للعميد مصطفى حمدان عن الرئيس الراحل بشير الجميل. غرّد الإعلامي طوني خليفة عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر": تعليقا على رفع القوات دعوى عليي شخصيا وعلى الجديد والعميد مصطفى حمدان.....وبعيدا عن حرية التعبير الاعلامي....اعتبر ان القضاء هو المكان الصحيح لتحصيل الحقوق بعيدا عن لعبة الشتائم على مواقع التواصل....واثني على هذا الخيار بانتظار ان يقول القضاء كلمته..... وعلى قولته الحكيم....بمون".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد الادعاء عليه.. هذا ما قاله طوني خليفة لجعجع! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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