مشروع مكافحة التطرف يطالب بإزالة المحتوى المتشدد ليوسف القرضاوي على الإنترنت

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حذر مشروع مكافحة التطرف، من استمرار استغلال التنظيمات الإرهابية للإنترنت ومواقع التواصل في نشر الأفكار المحرضة على التطرف والإرهاب.

وذكر تقرير للمركز، أن جماعة الإخوان الإرهابية بوجه خاص تنشط إلكترونيا في نشر الأفكار المتطرفة، ودعا لبذل جهد أكبر لمكافحة هذه الأفكار.

ودعا التقرير إلى ضرورة إزالة المحتوى المتطرف للزعيم الروحي لتنظيم الإخوان يوسف القرضاوي والذي لا يزال أتباعه ينشرون رسائله.

وذكر التقرير أن مشروع مكافحة التطرف نجح في تحجيم الرسائل المتطرفة الصادرة عن منظر تنظيم القاعدة في اليمن أيمن العولقي، والذي قتل في غارة أميركية عام 2011.

وبحسب التقرير، فقد أزال محرك البحث غوغل 70 ألف محتوى مصور يتناول محاضرات وخطب العولقي.

لكن على الرغم من ذلك، لا يزال العديد من المتطرفين يتمتعون بمساحة واسعة على الإنترنت لنشر أفكارهم، وعلى رأسهم القرضاوي.

وقال الرئيس التنفيذي لمشروع مكافحة التطرف مارك د. والاس: "لقد كانت حملة مشروع مكافحة التطرف التي استمرت سنوات ناجحة للغاية في إقناع شركة غوغل بأن محاضرات العولقي المتطرفة وعظاتها ترتبط بشكل خطير بأعمال الإرهاب والأرواح التي فقدت بسببها".

وأضاف"لقد آن الأوان لأن تدرك غوغل وغيرها من شركات الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية أن مثال العولقي ليس فريداً، وأن هناك آخرين، مثل القرضاوي ، لا تقل رسائلهم خطورة. ويجب إزالة محتواها بسرعة وبصورة نهائية".