الشرميطي لـ”اليوم24″: ” لدينا كل الإمكانيات لتجاوز الرجاء وإقصاء الوداد حافز إضافي لنا” – فيديو

أكد التونسي أمين الشرميطي، النجم المخضرم لفريق النجم الساحلي التونسي، بأن فريقه جاهز تماما من أجل مقارعة االرجاء البيضاوي، في المباراة التي ستجمع بينهما، مساء غد السبت، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية للأندية.

وفي تصريح خص به “اليوم24″ قال الشرميطي، ” إن المباراة تعتبر ديربي مغاربي، وتطبعها الندية والتشويق، لكننا عازمون على تقديم نتيجة إيجابية والعودة للديار بنتيجة تسهل علينا مهمة العودة”.

وأضاف اللاعب نفسه: ” الفوز على الوداد حافز معنوي، هذا ديربي مغاربي، لدينا فكرة عن نقاط قوة وضعف الفريق، نعرف أن التعب سيكون طاغيا على الفريق الأخضر، لأنه خاض مباراة قبل يومين، لكن هذا المعطى لا يعني لنا شيء كثيرا لأن الأمر يتعلق بفريق قوي من حجم الرجاء”.

إليكم التصريح الكامل لأمين الشرميطي لميكرو “اليوم24”: