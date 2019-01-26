وزير الخارجية الروسي يبدأ زيارة المغرب من ضريح محمد الخامس- فيديو

بدأ وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، برنامج عمله في العاصمة المغربية الرباط، بزيارة ضريح الملك الراحل محمد الخامس.

وقبل الدخول إلى الضريح، خلع لافروف وجميع أعضاء الوفد الروسي أحذيتهم، وكانت النساء يغطين رؤوسهن بالحجاب، ثم وضع الوزير الروسي إكليلا من الزهور على قبر الملك الراحل.

وكتب لافروف في كتاب ضيوف الشرف: “الذكرى الخالدة للملك الذي قاد بلاده إلى الاستقلال والازدهار وساهم في تنمية علاقات الصداقة الروسية المغربية”.

وبعد زيارة الضريح أجرى مدير المتحف جولة قصيرة للوفد الروسي، وقبيل الرحيل تسلم لافروف ألبوما مخصصا لتاريخ المغرب من مدير المتحف.