ترامب يعيد تعيين سفيره في المغرب

علم «اليوم24» أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعاد تعيين دافيد فيشر سفيرا بالمغرب.
وأعاد البيت الأبيض بعث الاسم نفسه إلى مجلس الشيوخ، بعدما كان هذا الأخير قد أعاد عددا من التعيينات إلى الرئيس بعد «فشله» في إتمام مساطرها.
وأرجع مجلس الشيوخ ملف دافيد فيشر إلى البيت الأبيض مستهل الشهر الجاري، في خطوة شملت عددا من السفراء الذين عينهم ترامب، لكنها تكرس الوضع الغامض لعلاقات المغرب مع إدارة ترامب، في ظل تحركات مستشار الأمن القومي، جون بولتون، غير الودية تجاه المملكة في ملف الصحراء.
وكان دافيد فيشر قد عيّن من لدن ترامب أواخر 2017، ولم يفتح مجلس الشيوخ مسطرة الاستماع إليه سوى شهر غشت الماضي، لكنه لم يعد إلى الملف منذ ذلك الحين.
ويعتمد المجلس قاعدة تسمى adjournment sine die، والتي تعني تأجيل موضوع إلى موعد غير محدد، وبالتالي، تعليقه.
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