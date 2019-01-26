شقيب السلام: مقتلُ نصّار الوليدي بإطلاق رصاص

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي نصار الوليدي (50 عامًا)، من شقيب السلام في النقب، حتفه، ليل الجمعة - السبت، إثر تعرّضه لإطلاق نار، وفق ما ورد في بيان للشرطة.

وعُلِم أن مجهولين قاموا برمي جثته، مقابل سجن ’بئر السبع’.

ووردت أنباء مغايرة، تناقلها نشطاء في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أفادت بأن الوليدي لم يمت رميًا بالرصاص، وإنما بسبب حادث طرق أدّى إلى وفاته.

وما تزال التفاصيلُ كاملةً حول الواقعة، غير واضحة تماما.