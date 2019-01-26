شكرا لقرائتكم خبر عن مسلمو مورو يحصلون على الحكم الذاتي في الفلبين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
قالت لجنة الانتخابات في الفلبين اليوم، إن قانون إقامة منطقة ذات حكم ذاتي جديدة للمسلمين في جنوب البلاد المضطرب تم التصديق عليه في استفتاء جرى في وقت سابق من هذا الأسبوع.
واختار نحو 83% من أكثر من 84ر1 مليون شخص صوتوا يوم الاثنين في خمس مقاطعات، فيما يعرف حالياً بإقليم مينداناو المسلم ذي الحكم الذاتي، التصديق لإقامة منطقة بانجسامورو الجديدة ذات الحكم الذاتي لمسلمي مينداناو.
وأضافت لجنة الانتخابات أن مدينة كوتاباتو بجنوب البلاد التي لم يتم تضمينها في الإقليم الحالي الذي يتمتع بحكم ذاتي، قد صوتت لصالح الانضمام للكيان الجديد.
ويعد إقامة منطقة بانجسامورو ذات الحكم الذاتي بنداً رئيساً من اتفاق سلام تم التوقيع عليه عام 2014 بين الحكومة الفلبينية وجبهة تحرير مورو الإسلامية.
وستجرى جولة ثانية من التصويت في السادس من فبراير في إقليمين آخرين، ليسا جزءاً من الإقليم القديم الحالي المتمتع بالحكم الذاتي منذ 29 عاماً، ولا يزال يعتمد بشكل كبير على الحكومة الوطنية.
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